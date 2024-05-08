Разработаны правила оценки защищенности госструктур и КИИ. Их подготовила ФСТЭК

Компании, объекты которой относятся к критической информационной инфраструктуре, должны будут представлять ведомству данные о защищенности своих объектовКак сообщает «Коммерсантъ», в разработанном ФСТЭК документе указано, что оценка защищенности госорганов и объектов КИИ должна проводиться не реже чем раз в полгода.