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Восемь домов и детсад получили повреждения при атаке ВСУ на Новороссийск

Восемь домов и детсад получили повреждения при атаке ВСУ на Новороссийск

Пять многоквартирных и три частных дома, детский сад, а также здание православного храма получили повреждение при атаке вражеских беспилотников на Новороссийск.

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