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Терапевт Чагорова рассказала, что употребление алкоголя блокирует процесс похудения

Терапевт Чагорова рассказала, что употребление алкоголя блокирует процесс похудения

С точки зрения биохимии спиртные напитки — это метаболический токсин, который ставит жиросжигание на паузу.

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