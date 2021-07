Кард AMC 103 15 июля

15 июля пройдет AMC 103, где в главном карде Алексей Махно подерется против Юсуфа Раисова. Кард AMC 103 Юсуф Раисов (17–2–0) – Алексей Махно (23–6–0); Морис Болеян (5–0–0) – Азизхан Чоршанбиев (6–0–0); Магомед Исаев (4–3–1) – Артур Пронин (17–6–0); Казбек Сайдалиев (10–3–0) – Дмитрий Андрюшко (3–1–0); Владимир Ивашкин (15–13–0) – Сергей Хрисанов (4–0–0); Александр Гребнев (4–3) VS Сергей Денисов (5–3); Магомед Сулумов (7–2) VS Сыймык Култаев (0–0); Ислам Картлыков (2–0)VS Максим Раковский (1–1); Юсуп Шуаев (5–0–1) VS Давид Кития (1–1); Иван Козаченко (10–7) VS Фуркат Комилов (0–0–1); Анзор Абжамов (2–0) VS Магомедзакир Амирчупанов (2–0).