Опасный министр: экономист Белоусов у руля Армии

Андрей Рэмович Белоусов, 1959 года рождения, Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го ранга Экономист-кибернетик Звучит почти как анекдот, но самый популярный запрос на исходе 12 мая в русскоязычных поисковых системах связан с личностью Андрея Рэмовича Белоусова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии