МО Британии оценило реальное положение ВСУ на поле боя

Министерство обороны Великобритании считает, что сегодня на поле боя складывается критическая и «очень серьезная» ситуация для Вооруженных сил Украины, сообщает издание Daily Express со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства.
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