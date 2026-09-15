Расчеты "Севера" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" поразили пункты управления БПЛА и живую силу противника в Сумской области.
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