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ТАСС

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Расчеты "Севера" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Сумской области

Расчеты "Севера" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Север" поразили пункты управления БПЛА и живую силу противника в Сумской области.

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