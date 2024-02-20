Al Jazeera: военные Израиля открыли стрельбу по очереди за гумпомощью в Газе

REUTERS/Susana Vera Как минимум один человек погиб, несколько получили ранения после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа, передает Al Jazeera.
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