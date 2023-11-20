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Артета о Месси: «Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд. Никогда не видел, чтобы кто-то творил на поле то же, что Лионель делал столько лет»

Артета о Месси: «Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд. Никогда не видел, чтобы кто-то творил на поле то же, что Лионель делал столько лет»

Главный тренер «Арсенала» включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

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