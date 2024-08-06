Хабиб Нурмагомедов задолжал сотни миллионов налоговой

Имущество бойца Хабиба Нурмагомедова было арестовано за долги. На имущество Хабиба Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC, был наложен арест из-за его многомиллионного долга перед налоговыми органами, сумма которого составляет 302 миллиона рублей.