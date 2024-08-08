МВФ рекомендовал Сальвадору прекратить использовать биткоин как средство платежа

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Сальвадоре сообщила о проведении обсуждений с местными властями касательно совместных мер по стабилизации государственного долга, включая управление рисками, связанными с использованием биткоина как платежного средства.
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