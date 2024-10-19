Видео: у Виктории Бони возникли проблемы со здоровьем после экстремальной экспедиции в горы

Об этом телеведущая рассказала своим подписчикам в соцсетях Ведущая и блогер Виктория Боня, известная активным образом жизни, в конце сентября осуществила свою мечту – покорила восьмитысячник Манаслу в Гималаях.
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