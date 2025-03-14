На Землю пришла магнитная буря, ее «надул» солнечный ветер

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, изменения в космической погоде связаны с увеличением скорости солнечного ветра поблизости с нашей планетой, сильно «подуло» из очередной корональной дыры на Солнце.
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