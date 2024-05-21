Кабмин одобрил выплату при увольнении компенсаций за работу в выходные

В кабмине РФ одобрили поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие выплату работникам при увольнении компенсаций за неиспользованные отгулы, которые им были предоставлены за работу в выходные и праздники, сообщают «Известия».
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