Трамп планирует провести разговор с Путиным во вторник

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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