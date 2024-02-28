Российский суд вынес приговор украинскому агенту Кривицкому

Cуд Ростовской области приговорил агента Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Кривицкого к 11,5 годам колонии за попытку приобретения комплектующий для зенитно-ракетного комплекса С-300 .
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