7 лучших фильмов, которые помогут пережить кризис в отношениях

Психологи на протяжении вот уже многих лет используют кинотерапию в лечении своих пациентов. На самом деле, фильмы помогают посмотреть на собственную жизнь с нового ракурса и иногда становятся тем толчком, который помогает преодолеть кризис в разных сферах жизни, в том числе и в отношениях с близким человеком.
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