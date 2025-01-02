7 лучших фильмов, которые помогут пережить кризис в отношениях

Психологи на протяжении вот уже многих лет используют кинотерапию в лечении своих пациентов. На самом деле, фильмы помогают посмотреть на собственную жизнь с нового ракурса и иногда становятся тем толчком, который помогает преодолеть кризис в разных сферах жизни, в том числе и в отношениях с близким человеком.