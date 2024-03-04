Лайфхаки, которые приведут в восторг тех, кто любит готовить

Так как большинство хозяек проводят на кухне много времени, очень важно не только создать здесь условия для оптимальной работы, но также собрать свою собственную копилку лайфхаков, которые помогут сделать готовку, уборку и хранение продуктов намного проще.
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