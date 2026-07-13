Сравнение курортов Пхукет и Нячанг для отдыха в августе 2026 года

Сервис Travelata предлагает помощь россиянам в выборе идеального путешествия. Туристическое издание Turazbuka News подготовило подробное сравнение двух популярных азиатских курортов — Пхукета (Таиланд) и Нячанга (Вьетнам), которые являются лидерами по спросу у российских туристов на август 2026 года.