Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Зязев
    У меня, как всегда вопрос слегка сбоку! А почему Харрис, Трамп, Маск и наша Регина Тодоренко, в минуты даже легкого в...«Россия становитс...
  • Балу -
    А прекратить поставлять укроублюдкам оружие не пробовали?... Нет?... Ну тогда и говорить не о чем... Пиндосы - ещё бо...«Россия становитс...
  • лина любимцева
    Да потечет ливерная колбаса. Все он даст, куда денется?Бербочиха его отчихвостит, и сдуется Шольц.Украина не получи...

Горят заводы – Украина атаковала российские тылы

Горят заводы – Украина атаковала российские тылы

Сегодня ночью украинские дроны снова атаковали тыловые регионы Российской Федерации. «16 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БпЛА – над территорией Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области и десять – над акваторией Азовского моря», – отчиталось в утренней сводке Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх