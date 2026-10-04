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Джокович – первый теннисист, выигравший 32 первых матча на одном турнире

Новак Джокович победил  Александра Зверева в 1/4 финала пятисотника в Пекине – 4:6, 6:4, 6:4. Серб – шестикратный чемпион турнира (2009, 2010, 2012, 2013-2015).

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