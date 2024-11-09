НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Последние новости

1 подписчик

Врач посоветовала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

Врач посоветовала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

По данным врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы, поздней осенью особенно полезны овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх