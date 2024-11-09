Врач посоветовала есть осенью овсяные хлопья, бананы и фасоль

По данным врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клинической больницы, поздней осенью особенно полезны овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, а также цитрусовые и ягоды, богатые витамином С.
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