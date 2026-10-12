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ВС РФ начали использовать боевые видео с дронов для обучения нейросетей. Видео

В Минобороны России разработали сервис для обучения нейросетей военного назначения на основе данных о боевом применении беспилотников.

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