Миллионы дронов и тысячи авиабомб — почему количество оружия растёт, а перелом в конфликте не наступает? На днях российский военный волонтёр и автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев опубликовал любопытные рассуждения об эффективности различных видов вооружений в конфликте на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ‼️🇨🇿 До 450 тыс...
- Кадры с американс...
- Экс-премьер Брита...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым