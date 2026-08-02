Что известно о взрыве в ресторане в центре Москвы? Целью были гости

Три человека погибли при взрыве бомбы у ресторана на Кудринской площади в Москве Вечером 1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).
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