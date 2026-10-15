Zenos E10: до 480 л.с. на тонну и цена от 150 тысяч долларов[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Британская компания Zenos Cars из городка Уаймондхэм в графстве Норфолк была основана 14 лет назад.
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