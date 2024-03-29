Болтон: если Трамп выиграет, он сможет вывести США из НАТО

Экс-помощник бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал изданию Le Figaro, что будет делать республиканец, если он вновь займет пост руководителя страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии