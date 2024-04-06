Роли меняются: валюта БРИКС+ вытеснит доллар из мировой торговли Алиса БронскаяСнижение доли доллара в межбанковских расчетах через систему SWIFT — неизбежный процесс, который впоследствии приведет к уменьшению экономической силы и политического влияния США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии