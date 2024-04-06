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Роли меняются: валюта БРИКС+ вытеснит доллар из мировой торговли Алиса БронскаяСнижение доли доллара в межбанковских расчетах через систему SWIFT — неизбежный процесс, который впоследствии приведет к уменьшению экономической силы и политического влияния США.

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