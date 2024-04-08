Русская армия уничтожила очередной ракетный комплекс Vampire, обстреливавший Белгород

В Минобороны показали кадры объективного контроля с точнейшим попаданием в установку РСЗО.Ударом реактивной артиллерийской системы Град русская армия уничтожила установку реактивного залпового огня типа Vampire, которая является ее же чешским аналогом, переданным Украине западными странами.