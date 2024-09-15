На пути к царству: Русь в зеркале Священной истории

Кого на Руси царями называли?В предыдущем материале «Карл X: забытый обряд или конец долгого Средневековья» речь шла о дискуссиях касательно монаршей власти во Франции: король – просто мирянин или препоясанный мечом клирик?И, возможно, у читателей возник вопрос: велись ли схожие по содержанию споры в России? Поговорим.