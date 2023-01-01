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Агент Кассьерры: «Аль-Хилаль» заинтересован, но мы отклонили предложение. «Зенит» не отпускает, и игрок не хочет уходить»

Матео Кассьерра отказался перейти из «Зенита» в «Аль-Хилаль». Агент нападающего Никос Петропулос рассказал об интересе саудовского клуба к 25-летнему форварду.

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