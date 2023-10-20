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Фармэксперт Яговдик: нам нужна программа для борьбы с кадровым голодом в отрасли

Фармэксперт Яговдик: нам нужна программа для борьбы с кадровым голодом в отрасли

В фармацевтической отрасли в России наблюдается острый дефицит кадров. Победить его можно, если разработать специальную программу для увеличения количества специалистов, заявил президент Калининградской фармассоциации Дмитрий Яговдик в эфире Общественной службы новостей.

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