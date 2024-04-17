Глава СК Бастрыкин указал возбудить дело из-за ДТП с высокопоставленным силовиком

Само дорожное происшествие произошло 14 апреля на территории Сызрани.По информации следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по данному инциденту.
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