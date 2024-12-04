Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды

В зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов Власти Барнаула обсудили запланированное на середину декабря массовое отключение воды в городе, необходимое для продолжения работ по реконструкции сетей, сообщает мэрия.
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