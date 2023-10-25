С парковки стартовал прием заявок на конкурс "Твой проект" в Уссурийске

В среду, 25 октября, в Приморье стартовал прием заявок на конкурс "Твой проект — 2024" (12+). Каждый житель края может предложить свои идеи по благоустройству инфраструктуры родного города, а лучшие инициативы получат финансирование и будут реализованы в следующем году.