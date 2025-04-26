Трамп и Зеленский договорились провести переговоры после похорон папы римского

www.globallookpress.com/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский договорились провести переговоры после церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане, сообщил телеканал Sky News.
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