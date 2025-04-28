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Американский миллиардер: Россия не является врагом США

Американский миллиардер: Россия не является врагом США

www.globallookpress.com/imagebroker.com/Guenter Fischer США "не должны помогать Украине в убийстве российских военных", заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Интересно получается! 80 лет США считали Россию своим врагом, вели с ней холодную войну, проводили военные столкновения во Вьетнаме, Корее, Афганистане, регулярно посылали на территорию России свои самолёты-разведчики, однажды, не помню в каком году американский бомбардировщик в первомайский праздник был сбит над Свердловском. А история с южно-корейским Боингом, которую повесили на СССР, по сути была воздушным боем между американскими и советскими самолётами на островом Сахалином. В течение восьмидесяти лет Америка развращала советскую молодёжь радиопередачами &quot;Голоса Америки&quot;. Именно США привели СССР к развалу, купив Горбачёва и Ельцинда. Именно США настраивают против России все постсоветские республики. Именно США начали развивать пределы НАТО на восток, приближаясь к границам России. Именно США инициировали Киевский майдан, вспомните, как Виктория Нуланд раздавала на майдане печеньки! Именно США создали псевдоисторию Украины, где Россия была объявлена главным врагом. Именно США спонсировали деньгами и оружием войну Украины против Донбасса и Луганска, потому что их народонаселение хотело жить с Россией. Именно США спровоцировали Россию начать Специальную военную операцию! А теперь... на тебе! &quot;Россия не является врагом США!&quot; Что это? Зассали, или очковтирательством занимаются, чтобы ударить по России, когда она расслабится. У американцев нет ни морали ни чести. Они готовы добиваться своей цели любым, даже самым подлым путём. Глуп тот, кто поверит США. В истории планеты нет народа, которого осчастливила бы дружба с Соединёнными штатами Америки.
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15 час.
Вик Норд
Конечно Россия не враг США,это Америка враг РФ...,все это знают.Не задирайте Русь,и будет Вам счастье!
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14 час.
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