Американский миллиардер: Россия не является врагом США

Leonid PlиGin

Интересно получается! 80 лет США считали Россию своим врагом, вели с ней холодную войну, проводили военные столкновения во Вьетнаме, Корее, Афганистане, регулярно посылали на территорию России свои самолёты-разведчики, однажды, не помню в каком году американский бомбардировщик в первомайский праздник был сбит над Свердловском. А история с южно-корейским Боингом, которую повесили на СССР, по сути была воздушным боем между американскими и советскими самолётами на островом Сахалином. В течение восьмидесяти лет Америка развращала советскую молодёжь радиопередачами "Голоса Америки". Именно США привели СССР к развалу, купив Горбачёва и Ельцинда. Именно США настраивают против России все постсоветские республики. Именно США начали развивать пределы НАТО на восток, приближаясь к границам России. Именно США инициировали Киевский майдан, вспомните, как Виктория Нуланд раздавала на майдане печеньки! Именно США создали псевдоисторию Украины, где Россия была объявлена главным врагом. Именно США спонсировали деньгами и оружием войну Украины против Донбасса и Луганска, потому что их народонаселение хотело жить с Россией. Именно США спровоцировали Россию начать Специальную военную операцию! А теперь... на тебе! "Россия не является врагом США!" Что это? Зассали, или очковтирательством занимаются, чтобы ударить по России, когда она расслабится. У американцев нет ни морали ни чести. Они готовы добиваться своей цели любым, даже самым подлым путём. Глуп тот, кто поверит США. В истории планеты нет народа, которого осчастливила бы дружба с Соединёнными штатами Америки.