Инвестиции в 115 млрд рублей оживят мост Россию и Китай через Амур

В Еврейской автономной области будут реализованы крупные проекты с инвестициями в 115 млрд рублей. Они включают строительство терминалов у моста Нижнеленинское - Тунцзян, что создаст 300 рабочих мест и улучшит качество жизни.
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