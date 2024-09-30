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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенни Эткинсон: «Хочу, чтобы Мобли разгонял атаки после подборов»

Новый главный тренер «Кавальерс» рассказал, чего хочет видеть в исполнении молодого бигмена. «Как по мне, все должно начинаться во время быстрого перехода.

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