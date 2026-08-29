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Тульские новости

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В Курске наградили бойцов за сбитую ракету в Тульской области

В Курске наградили бойцов за сбитую ракету в Тульской области

Расчёт мобильной огневой группы бригады «БАРС-Курск» сбил крылатую ракету FP-5 «Фламинго», летевшую на стратегический объект в Тульской области со скоростью до 500 км/ч.

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