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Министр просвещения РФ подчеркнул важность адаптации в начале учебного года

Министр просвещения РФ подчеркнул важность адаптации в начале учебного года

Более 1,5 млн первоклассников расселись за парты российских школ 1 сентября 2026 года — такими цифрами поделились в Министерстве просвещения РФ .

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