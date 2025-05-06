Приезд высоких гостей на парад в Москву, во-первых, говорит о том, что, несмотря на тотальную, принудительную политику переписывания истории XX века Западом под свои нынешние агрессивные задачи, огромная часть населения планеты остается на стороне правды, которую четко зафиксировал Нюрнберг.