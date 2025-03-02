Очень вкусные и суперполезные рецепты из икры и молок речных и морских рыб. Если удается купить, с удовольствием их готовлю!

Икра или рыбные молоки, это продукты не просто полезные, а самый настоящий суперфуд! Даже в рыбной мякоти не содержится такого количества полезнейших микро и макро элементов, Омега 3 и витаминов А, В1-В12, C, D, Е, как в икре или молоке.