Будет вкусно
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  • Катя Плетнева (Плетнёва)
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Очень вкусные и суперполезные рецепты из икры и молок речных и морских рыб. Если удается купить, с удовольствием их готовлю!

Очень вкусные и суперполезные рецепты из икры и молок речных и морских рыб. Если удается купить, с удовольствием их готовлю!

Икра или рыбные молоки, это продукты не просто полезные, а самый настоящий суперфуд! Даже в рыбной мякоти не содержится такого количества полезнейших микро и макро элементов, Омега 3 и витаминов А, В1-В12, C, D, Е, как в икре или молоке.

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