ВСУ нарушали режим прекращения огня 14043 раза

Российские войска оставались на ранее занятых рубежах и позициях Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, все группировки российских войск в зоне СВО – с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая - строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.