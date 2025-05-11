ВСУ нарушали режим прекращения огня 14043 раза

Российские войска оставались на ранее занятых рубежах и позициях Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, все группировки российских войск в зоне СВО – с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая - строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
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