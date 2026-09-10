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Царьград

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В Забайкалье ликвидируют 442 свалки за 808 млн рублей

В Забайкалье ликвидируют 442 свалки за 808 млн рублей

В Забайкальском крае в течение текущего года ликвидируют 442 несанкционированные свалки. Такие сведения 10 сентября озвучила начальник отдела по обращению с ТКО Энхэ Бадмаева в ходе заседания комитета по промышленной политике регионального Заксобрания.

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