В Забайкалье ликвидируют 442 свалки за 808 млн рублей

В Забайкальском крае в течение текущего года ликвидируют 442 несанкционированные свалки. Такие сведения 10 сентября озвучила начальник отдела по обращению с ТКО Энхэ Бадмаева в ходе заседания комитета по промышленной политике регионального Заксобрания.
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