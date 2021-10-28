Мировое обозрение

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Имел в виду Байдена, а не Путина: Белорусский ведущий объяснил свои слова о бункерном деде

Имел в виду Байдена, а не Путина: Белорусский ведущий объяснил свои слова о бункерном деде

Очередной скандальчик случился в Минске, когда один из видных белорусских журналистов взялся сравнивать двух неназванных президентов: одного — с трактором, другого — с ботоксом.

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