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1 декабря открывается сезон на Телецком горнолыжном курорте. Он будет работать даже в новогоднюю ночь

Новый зимний сезон на Телецком горнолыжном курорте откроют 1 декабря. Трассы будут открываться постепенно – по мере накопления снега.

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