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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Этторе Мессина присоединится к «Атланте» в качестве советника

Этторе Мессина продолжит карьеру в «Атланте» после ухода из «Милана». По информации La Repubblica, опытный итальянский специалист присоединится к клубу в качестве советника и воссоединится с главным тренером Куином Снайдером, который ранее работал его ассистентом в ЦСКА.

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