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Тульские новости

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Над Тульской областью в ночь на 16 мая сбили два беспилотника

Над Тульской областью в ночь на 16 мая сбили два беспилотника

Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.Силы ПВО сбили над Тульской областью два дрона. Информация об этом появилась у ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства по региональной безопасности.

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