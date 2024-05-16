Над Тульской областью в ночь на 16 мая сбили два беспилотника

Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.Силы ПВО сбили над Тульской областью два дрона. Информация об этом появилась у ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного министерства по региональной безопасности.
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