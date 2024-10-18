Россиянам рассказали, сколько нужно ждать помощь врачей и обследования

Фото: stolicaonego.ru Полезные новости касаются сроков ожидания медицинской помощи, которые определяются на уровне регионов через территориальную программу, которая гарантирует бесплатное оказание медицинских услуг.
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